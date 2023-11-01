شكرا لبحثكم عن خبر مفاجأة سعيدة للمغتربين .. الملك سلمان يعلن عن تحويل الإقامة إلى دائمة بشروط سهلة وبسيطة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية

تعتبر الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية إحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذتها المملكة لتعزيز اقتصادها وجذب المستثمرين الأجانب، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي خلال الأعوام السابقة.

تتيح الإقامة الدائمة لحاملها العديد من الامتيازات، مثل التخلص من رسوم التجديد السنوية، مما يجعلها جذابة للوافدين الذين يرغبون في العيش والاستقرار في المملكة لفترة طويلة. الشروط والإجراءات للحصول على الإقامة الدائمة

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للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، يجب على المتقدم الامتثال لعدد من الشروط والإجراءات الرسمية، وهي كالتالي: وجود تأشيرة دخول صالحة

يجب على المتقدم أن يكون لديه تأشيرة دخول صالحة للمملكة العربية السعودية. الحصول على شهادة صحية

يجب على المتقدم الحصول على شهادة صحية من دولة المقيم تثبت خلوه من الأمراض المعدية. الإقامة السابقة في المملكة

يجب أن يكون المتقدم قد قضى أكثر من 10 سنوات في المملكة العربية السعودية، وقضى 5 سنوات على الأقل من آخر 10 سنوات مع وجود إقامة صالحة. الدخل السنوي

يجب أن يكون لدى المتقدم دخل سنوي لا يقل عن 800,000 ريال سعودي، ويجب تقديم ضمان مالي لدى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. الشهادات المطلوبة

يجب على المتقدم الحصول على شهادة إثبات اللياقة الصحية وشهادة السمعة الحسنة وشهادة تثبت خلوه من السوابق الجنائية. الوظيفة أو الفرصة العمل

يجب أن يكون لدى المتقدم وظيفة أو فرصة عمل في المملكة العربية السعودية. الدعم المادي والنفسي

يجب أن يكون المتقدم قادرًا على دعم النفسية والمادية لنفسه وأسرته. السمعة والسجل الحافل

يجب أن يكون لدى المتقدم سمعة طيبة وسجل حافل في دولته. الالتزام بالقوانين والثقافة السعودية

يجب على المتقدم الالتزام بالتعليمات والقوانين السعودية واحترام الثقافة والتقاليد السعودية بشكل كامل. الحصول على تأمين صحي للمتقدم وعائلته

يعتبر الحصول على تأمين صحي للمتقدم وعائلته أمرًا ضروريًا عند التقدم للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية. يجب على المتقدمين تقديم وثائق تأمين صحي سارية المفعول لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ولعائلاتهم. ينبغي أن تتضمن هذه الوثائق تغطية شاملة للعلاجات الطبية والأدوية والعمليات الجراحية والعلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات الصحية الأساسية. يجب أن يكون التأمين صحي معترف به من قبل الهيئات الصحية في المملكة العربية السعودية ويتوافق مع معايير الرعاية الصحية المحلية. سداد رسوم الإقامة الدائمة السعودية

تعد رسوم الإقامة الدائمة السعودية أحد الشروط الأساسية للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة. يجب أن تكون هذه الرسوم معقولة وتتناسب مع الأسعار المتوسطة في المنطقة. يجب على المتقدمين دفع هذه الرسوم وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة والمبلغ المحدد من قبل السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية. ينبغي على المتقدمين التأكد من تسديد هذه الرسوم في الوقت المناسب والامتثال لجميع الشروط المتعلقة بالدفع. الحصول على الإقامة الدائمة للمستثمرين

بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، يمكن للأجانب الذين يستثمرون في المملكة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين ريال سعودي الحصول على الإقامة الدائمة. يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية الامتثال لجميع الشروط والإجراءات الرسمية المطلوبة. يجب على المتقدمين تقديم الوثائق والشهادات المطلوبة وإظهار التزامهم بالثقافة والتقاليد السعودية والقانون السعودي. يجب أن يتأكد المتقدمون من قدرتهم على دعم أنفسهم وعائلاتهم بشكل مالي ونفسي وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.