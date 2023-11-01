اذا كنت تشعر بالإكتئاب والم بالعظام وتساقط الشعر..فأنت مصاب بهذا المرض وهذا هو علاجك الطبيعي

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يزيد بن سلمان - الرياض - متى يؤخذ فيتامين د؟ هذه الأعراض تُعدّ مؤشراً على نقص فيتامين د لذلك يجب لدى ظهورها استشارة الطبيب في الحصول على المُكملات الغذائية التي تعوض نقص فيتامين د.

علاج نقص فيتامين د

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بالإضافة إلى تناول الطعام الغني بفيتامين د والتعرض لأشعة الشمس، تأتيالمُكملات الغذائية لفيتامين د، وهي متوافرة بسهولة في الصيدليات.

وتأتي على شكل سائل أو كبسولات، ويُمكن مزج مُكملات فيتامين د مع أنواع مُتعددة من الفيتامينات الأخرى.

يجب مُراجعة الطبيب في العلامة التجارية التي ستحصل منها على مُكمل فيتامين د.

كذلك يجب استشارته الطبية في الجرعة التي تُناسبك، فتحديد الكمية التي ينبغي أن تحصل عليها من مُكملات فيتامين د أمر بالغ الأهمية.

أسماء أدوية فيتامين د في مصر

هناك العديد من الأسماء التُجارية لحبوب فيتامين د، ومنها:

فيدروب، بيودال، اسنشيال فيتامين د، فيتا-دي، ميجافيت-د، اسنشيال د-3، دي-كيورا، في-دي3، كالكيلات د.

متى يبدأ مفعول حقنة فيتامين د؟

أجرى باحثون بحثاً لتقييم مدى فاعلية ومزايا مُكملات فيتامين د الفموية مُقارنةً بالحقن العضلي لعلاج نقص فيتامين د.

وجد الباحثون أن كلا نظامي العلاج زاد بشكل كبير من مُستويات فيتامين د في الجسم.

وأن التأثير كان يحدث بدرجة كبيرة بعد الشهر الثالث، يتفوق التأثير الفموي عن الحقن بقليل، ثم يُصبحا مُتماثلي التأثير في الشهر السادس