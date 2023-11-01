شكرا لبحثكم عن خبر سم قاتل..احذر تناول 4 أجزاء من الدجاج تسبب تسمم وأمراض خطيرة ارميهم واوعى تأكليهم مهما حصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - الدجاج من اشهر البروتينات وأكثرها استخداماً لانه يتميز بسهولة الهضم والطعم اللذيذ كما ان تتنوع طرق طهيه ويتميز الدجاج تنوع القيمة الغذائية فيه فهو غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة ولكن هناك بعض الأجزاء الضارة في الدجاج التي قد يؤدي تناولها إلى الإصابة بالتسمم الغذائي والكثير من المضاعفات الصحية خلال المقال التالي سوف نتحدث عن تلك الأجزاء التي يجب التخلص منها قبل طهي الدجاج.

جلد الدجاج هو أول الأجزاء التي يجب التخلص منها فهو غني بالدهون الضارة والتي تسبب زيادة الوزن كما تسبب في تكون الكبد الدهني كما يؤدي إلى تراكم الدهون الثلاثية في الشرايين ويعرض الى الاصابة بامراض القلب، الجزء الآخر الذي يجب التخلص منه هو رئة الزجاجة فهي تحتوي على أنواع من البكتريا والفطريات التي لا تموت بالحرارة وبالتالي تسبب الاصابة بالعدوى في المعدة والأمعاء وقد تؤدي إلى التسمم الغذائي.

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ذيل الدجاجة من اهم الاجزاء ايضاً التي يجب التخلص منها فهو يحتوي علي دهون ضارة وسامة للجسم وتحتوي على العديد من البكتريا والسموم ويجب التخلص منها قبل طهي الدجاجة هذا بالإضافة إلى رأس الدجاجة فهي تحتوي على ترسبات من الهرمونات وخاصة التي يتم اعطائها الدواجن في المزارع الخاصة لتكبير الحجم والطريقة السليمة لتعقيم الزجاج قبل طهي هو عن طريق نقع الدجاج في ماء يحتوي على الملح والليمون وترجها بداخلها لمدة ساعتين ثم القيام بتصفيتها وطهيها وبذلك تقضي علي البكتريا الضارة بها.