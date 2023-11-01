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يزيد بن سلمان - الرياض - طبيب امريكي يقدم وصفة طبيعية بسيطة للقضاء على الشعر الأبيض في فترة قصيرة الشعر الأبيض أو الشيب المبكر يعتبر مشكلة كبيرة للبعض حيث يظهر الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بسن أكبر مما هم علية فى الحقيقة ، وبما أن هذه المشكلة تتعلق فى الغالب بأسباب هرمونية أو نفسية فيكون علاجها غير فعال فى أغلب الأوقات . اقراء ايضاً : وقد نشر موقع طبي أمريكي متخصص تفاصيل وصفة بسيطة تساعد كثيرا فى إعادة تجديد هذه الصبغة مما يجعل هناك أحتمالية كبيرة فى استعادة اللون الأسود للشعر.

المكونات :



حوالى 200 مليمتر من زيت بذر الكتان .

4 ثمرة ليمون .

عدد 3 فصوص من الثوم

1 كيلو عسل نحل طبيعى



الطريقة :



تخلط هذه المواد جيدا حتى تعطى قوام شبهة سائل وتحفظ فى الثلاجة ، ويتم تناول نصف معلقة منة يوميا قبل الأكل بحوالى 25 دقيقة .

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