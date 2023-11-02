شكرا لبحثكم عن خبر مشروبات الغازية قدره على أداء وظائف تساعدك في المنزل شاهد ماهي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

�لمشروبات الغازية، دور في أداء المهام المنزلية المختلفة، علمًا أن ناسًا كثيرين يغفلون عن الأمر. لمحة عن استخدامات المشروبات الغازية في العناية بالمنزل. المشروبات الغازية لأداء مهام التنظيف والتلميع قارورة كبيرة لمشروب غازي تنظيف البالوعة: يقضي حمض الكربونيك المتوافر في المشروبات الغازية على أي مادة لزجة عالقة في البالوعة. لذا، يصح صب زجاجة من الصودا عبر المصرف. يتبع ذلك، سكب الماء الساخن. تُطبّق الخطوات أيضًا، في المرحاض العناية بالقدور والمقالي المحترقة: لتنظيف أي حلة، بعد احتراق الطعام فيها، يُسكب بعض من أي مشروب غازي في الداخل، مع التسخين على نار خفيفة لمدة 15 إلى 30 دقيقة. بعد ذلك، سيسهل الجلي. من الصحيح تنظيف المقالي، باستخدام المشروبات الغازية إزالة العلكة من الشعر أو الملابس: عندما تلتصق العلكة بالشعر أو الملابس، يصح سكب أي من المشروبات الغازية، على المنطقة المصابة لبعض الوقت، الأمر الذي يسهل نزع المادة اللاصقة التخلص من البقع الصدئة: تساعد المشروبات الغازية أيضًا في إزالة الصدأ. في هذا الإطار، تُنقع منشفة في المشروب الغازي، ثم توضع على البقع المذكورة، لبضع دقائق، حتى ينفصل الصدأ تمامًا. تشطف المنطقة بالماء للتخلص من اللزوجة تلميع النوافذ والمرايا: يمكن أيضًا استخدام أي مشروب غازي، في تنظيف الأسطح الزجاج والمرايا......