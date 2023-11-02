ماهي الأوقات الافضل للتمارين الرياضية..،؟

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �شفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير على فقدان الوزن. وظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية محط جدال منذ سنوات، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة. هل التمارين الصباحية مفيدة لخسارة الوزن؟ لاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس �شفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير على فقدان الوزن. وظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية محط جدال منذ سنوات، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة. هل التمارين الصباحية مفيدة لخسارة الوزن؟ لاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح. وجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية "لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم". وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال. الأشخاص في المجموعات الصباحية كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل. قالت الطبيبة المتخصصة في فقدان الوزن، الدكتورة سو ديكوتيس لـ"سي بي إس نيوز" الأميركية: أفضل تمرين هو أي شيء يمكنك القيام به. ما أنصح به الناس دائما هو ممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك. إذا كان من الأسهل والأكثر ملاءمة لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، فافعل ذلك. إذا لم تتمكن من القيام بذلك حتى فترة ما بعد الظهر، فقم بذلك أيضا.

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