أقضي على الحشرات نهائيًا.. وصفة سحرية للتخلص من البق بكل سهولة بمكونات بسيطة

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يزيد بن سلمان - الرياض - بق الفراش هو حشرة صغيرة تتغذى على دم الإنسان والحيوانات الأخرى. يمكن أن تسبب لدغاتها الحكة الشديدة، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى ردود فعل تحسسية، ويمكن أن ينتشر بق الفراش بسهولة من مكان إلى آخر، خاصةً عند السفر أو نقل الأثاث. اقراء ايضاً : وصفة التخلص من البق اقراء ايضاً : فيما يلي وصفة طبيعية للتخلص من البق: المكونات: 1 كوب من الخل الأبيض 1/2 كوب من صودا الخبز 1/4 كوب من زيت اللافندر طريقة القضاء على بق الفراش اخلطي الخل الأبيض وصودا الخبز في وعاء صغير. أضيفي زيت اللافندر إلى الخليط. ضعي الخليط في زجاجة رذاذ. رشي الخليط على جميع الأماكن التي تعتقدين أن البق قد يكون موجودًا فيها، بما في ذلك الفراش والأثاث والشقوق والزوايا. اتركي الخليط لمدة 24 ساعة. نظفي المنطقة بالماء والصابون. طريقة عمل الخليط يعمل الخل الأبيض والصودا الخبز على قتل البق عن طريق تجفيفها. بينما يساعد زيت اللافندر على طرد البق. نصائح للتخلص من البق افحصي منزلك بانتظام بحثًا عن البق. اجمعي جميع الملابس والبياضات التي قد تكون مصابة بالبق وضعيها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق. اغسلي الملابس والبياضات بالماء الساخن (60 درجة مئوية على الأقل). تجفيف الملابس والبياضات في المجفف على حرارة عالية لمدة 30 دقيقة على الأقل. ضعي أغطية حشوة الفراش المقاومة للبق على المراتب والملايات. هذه الوصفة الطبيعية فعالة في التخلص من البق، ولكنها قد لا تكون فعالة في جميع الحالات، وإذا لم تنجح هذه الوصفة، فقد تحتاجين إلى الاستعانة بشركة مكافحة الحشرات.

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