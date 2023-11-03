شكرا لبحثكم عن خبر يحمي من السرطان، وصحة القلب والضغط.. تعرف على فوائد الكاجو ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

�وائد الكاجو الذي يتربع على عرش المكسرات الكثير منا يحب المكسرات بكل أنواعها ولكن يعتبر الكاجو أحد أهم أنواع المكسرات رغم ثمنه المرتفع إلا إنه حقاً يستحق هذا الإرتفاع بالثمن نظراً لكل فوائده الخيالية والمذهلة إيضآ فنجد مثلا إنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المطلوبة لسير العمل الطبيعي للجسم . أن المنشأ الرئيسي للكاجو هو البرازيل وانتقل الى البرتغال ثم إلى الهند في القرن ال16 والكاجو يتميز بأنه يوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم وسوف نتعرف عليها في هذه الثريد. في هذا المقال سنقدم لكم ١٤ فائدة في الكاجو مما يجعلكم لن تستغنوا عنه: 1. يمنع السرطان ويحيمك منه : يحتوي الكاجو على بروانثوسيانيدينس و هي فئة من مركبات الفلافونول المحاربة لخلايا السرطان والتي تمنعها من الانقسام 2. تحسين صحة القلب : يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون بالمقارنة مع غيرها من المكسرات وتحتوي على دهون في شكل حمض الأوليك الذي يعتبر من الدهون الغير مشبعة الموجودة في زيت الزيتون وهو صحي جدا للقلب والأوعية الدموية من خلال المساعدة في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكاجو خالي من الكوليسترول والمواد المضادة للاكسدة التي تحميك من أمراض القلب . 3. خفض ضغط الدم العالي : الكاجو يساعد على خفض ضغط الدم لانه يحتوي على المغنيسيوم الذي له دور كبير في تحسين ضغط الدم. 3. خفض ضغط الدم العالي : الكاجو يساعد على خفض ضغط الدم لانه يحتوي على المغنيسيوم الذي له دور كبير في تحسين ضغط الدم. 4. تحسين مظهر الشعر : يحتوي الكاجو على النحاس الذي يحسن مظهر الشعر للحصول على اللون الاسود الداكن , لذلك تناول الكاجو يساعد في الحصول على الشعر الأسود الذي ترغب فيه , عن طريق وجود انزيم التيروزينيز الذي يحول التيروزين إلى مادة الميلانين وهي الصبغة التي تعطي الشعر والجلد لونه. 5. الحفاظ على العظام صحية : الكاجو غني بالمغنيسيوم المفيد جدا للعظام حيث أنه يساعد على بناء العظام وترسيب الباقي على سطح العظم حيث يتم تخزينه لاستخدامه وقت الحاجة والنحاس الموجود في الكاجو له وظيفة حيوية تساعد على تحفيز الأنزيمات التي تجمع بين الكولاجين والإيلاستين . 6. الحفاظ على الأعصاب صحية : يتم تخزين المغنيسيوم على سطح الكالسيوم في العظام الذي يمنع دخوله الى الخلايا العصبية ، وبالتالي المحافظة على الأوعية الدموية والعضلات في حالة استرخاء 7.منع تكون حصى المرارة : الاستهلاك اليومي من الكاجو يمكن أن يقلل من خطر الحصوات المرارية بنسبة 25٪ 8. يساعد على تخفيف الوزن : على الرغم من ان الكاجو يحتوي على الدهون الا أنه يحتوي على الكولسترول الجيد , ذلك خلافا للاعتقاد الشائع ، و أولئك الذين يأكلون الكاجو على الأقل مرتين في الأسبوع يفقدون وزنا اكثر مقارنة مع أولئك الذين يأكلون أقل. 9. مضاد للأكسدة : السيلينيوم والنحاس والمغنيسيوم الموجود في الكاجو يعمل بمثابة عوامل مساعدة للعديد من الإنزيمات . 10. يساعد على الهضم : الكاجو و المكسرات تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي من الهضم وافرازات الحمض في المعدة ووامتصاص المواد الغذائية. 11.مصدر للفيتامينات : الكاجو غني بالفيتامينات مثل فيتامين بي، وحامض البانتوثنيك،الثيامين،النياسين وهذه الفيتامينات تمنع حدوث فقر الدم وانيميا الحديد. 12.مفيد لصحة اللثة والأسنان : كماذكر من قبل فإن محتوى المغنيسيوم الموجود في الكاجو مفيد جدا للعظام و ذلك لأنه يجعل الأسنان صحية 13. المساعدة على النوم : بعد انقطاع الطمث فإن من اهم الاعراض التي تحدث هي الارق واضطراب النوم الكاجو يعتبرمفيد جدالانه يساعد على النوم بأريحية خلال الليل. 14.القضاء على الجذور الحرة: يساعد الجسم على الاستفادة من الحديد بشكل صحيح والقضاءعلى الجذور الحرة التي تسبب مشاكل صحية خطيرة الآن بعد أن تعرفت على الفوائد الصحية للمكسرات وخصوصا الكاجو ، عليك التأكد من تناول القليل من الكاجو مرة واحدة كل أسبوع للإستفادة من فوائدة