شكرا لبحثكم عن خبر رسمياً قرار حكومي بتحديد سن التقاعد الرسمي للموظفين وتعيين مكافأة نهاية الخدمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تسعى الدولة إلى توفير سبل الراحة للموظفين حتى تحقق لهم حياة كريمة للتخفيف من حمول الحياة الصعبة، فقامت الحكومة بإصدار قرار جديد لتحديد سن التقاعد للموظفين في القطاع الحكومي، حيث تم الانتهاء من مناقشة هذا القرار المهم الذي تم اجراءه من داخل لجنة القوى العاملة المقامة في مجلس النواب.

وفقا لما جاء في قانون العمل الجديد بعد حدوث تغييرات كثيرة عليه يجب تنفيذ هذه التعديلات داخل العمل التي جاءت على النحو التالي:

لا يحق للمسؤولين فصل أي موظف داخل المؤسسة التي يعمل بها أو وقفه عن العمل الا عند وصول سن التقاعد وعندما يصل الموظف لهذا السن له الحق في الحصول على كل مستحقاته من المعاش.

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تسعى الدولة إلى توفير سبل الراحة للموظفين حتى تحقق لهم حياة كريمة للتخفيف من حمول الحياة الصعبة، فقامت الحكومة بإصدار قرار جديد لتحديد سن التقاعد للموظفين في القطاع الحكومي، حيث تم الانتهاء من مناقشة هذا القرار المهم الذي تم اجراءه من داخل لجنة القوى العاملة المقامة في مجلس النواب.

وفقا لما جاء في قانون العمل الجديد بعد حدوث تغييرات كثيرة عليه يجب تنفيذ هذه التعديلات داخل العمل التي جاءت على النحو التالي:

لا يحق للمسؤولين فصل أي موظف داخل المؤسسة التي يعمل بها أو وقفه عن العمل الا عند وصول سن التقاعد وعندما يصل الموظف لهذا السن له الحق في الحصول على كل مستحقاته من المعاش.