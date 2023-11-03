شكرا لبحثكم عن خبر سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مرة أخرى عقب إقلاع?ا، بعدما فاجأت الجمیع بنسیان?ا الرضیع في المطار. ووثق مقطع فیديو متداول محادثة بین قائد الطائرة وبرج المراقبة بالمطار، يطلب خلال?ا قائد الطائرة التحضیر لعودة الرحلة مرة أخرى، لإحضار رضیع نسیته أمه في المطار. ا اقراء ايضاً : سعودية" تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار!

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