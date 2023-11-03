شكرا لبحثكم عن خبر بعد غياب طويل .. ظهور مفاجئ للزعيم ‘‘عادل إمام’’ بـ لحية بيضاء .. شاهد كيف أصبح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �ول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري عادل إمام مع ابنه الفنان محمد إمام، حيث ظهر بلحية بيضاء وشارب أبيض، بالإضافة إلى ارتدائه نظارة. وأثارت صورة لحية الفنان عادل إمام، جدلا واسعا بين جمهوره والتي انهالت عليها التعليقات من قبل محبيه، حيث انتشرت الصورة على نطاق واسع. وتعتبر تلك الصورة من أعمال الفوتوشوب، حيث تعود الصورة إلى عام 2018 التقطت للزعيم عادل إمام بجانب نجله محمد إمام من حفل زفاف نجل أحد أصدقائه من الوسط الفني. يذكر أن أخر ظهور للفنان عادل إمام من خلال مقطع فيديو نشره نجله المخرج رامي إمام نهاية عام 2019، من موقع تصوير مسلسل فلانتينو، لينفي الشائعات التي ترددت عن وفاته.قائلا: " أنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ " . بعد غياب طويل .. ظهور مفاجئ للزعيم ‘‘عادل إمام’’ بـ لحية بيضاء .. شاهد كيف أصبح �ول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري عادل إمام مع ابنه الفنان محمد إمام، حيث ظهر بلحية بيضاء وشارب أبيض، بالإضافة إلى ارتدائه نظارة. وأثارت صورة لحية الفنان عادل إمام، جدلا واسعا بين جمهوره والتي انهالت عليها التعليقات من قبل محبيه، حيث انتشرت الصورة على نطاق واسع. وتعتبر تلك الصورة من أعمال الفوتوشوب، حيث تعود الصورة إلى عام 2018 التقطت للزعيم عادل إمام بجانب نجله محمد إمام من حفل زفاف نجل أحد أصدقائه من الوسط الفني. يذكر أن أخر ظهور للفنان عادل إمام من خلال مقطع فيديو نشره نجله المخرج رامي إمام نهاية عام 2019، من موقع تصوير مسلسل فلانتينو، لينفي الشائعات التي ترددت عن وفاته.قائلا: " أنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ " . بعد غياب طويل .. ظهور مفاجئ للزعيم ‘‘عادل إمام’’ بـ لحية بيضاء .. شاهد كيف أصبح

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