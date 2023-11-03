شكرا لبحثكم عن خبر ملعقة واحدة من القرنفل تخلص شعرك من الشيب نهائيا وبلا عودة.. طريقة التحضير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - يعانون الكثيرين من ظهور الشعر الابيض في سن مبكر، وهذا يزيد القلق من شكل مظهرهم.

لهذا اليوم سوف نسرد لكم أفضل طريقة للتخلص من الشيب بالقرنفل فهي طريقة طبيعية وتفيد الشعر وتغذيه، وتقلل من شيب الشعر إلى حد كبير.

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مكونات الوصفة

قرنفل

كريم مرطب

زيت قرتفل

زيت سمسم

زيت زيتون

زيت خردل

طريقة تحضير وصفة التخلص من شيب الشعر

نحضر إناء مناسب له غطاء.

نقوم بطحن عيدان القرنفل جيدً.

بعد ذلك نقوم بوضع زيت السمسم على القرنفل ونقلب.

نقوم بإضافة زيت القرنفل، وزيت الزيتون.

بعد ذلك نضيف زيت الخردل مع الكريم الذي تستعمله لشعرك.

نمزج المكونات جيدًا ونضعها في غرفة مظلمة لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة.

نرج الوعاء جيدًا لتجانس المقادير مع بعضها البعض.

بعد ذلك نضع مقدار مناسب علي اليد، ونضعها عل. الشعر وخصوصاً البصيلات التي قد أصابها الشيب.

نتركها مدة ربع ساعة ومن ثم نغسل الشعر بالشامبو المناسب.

نكرر تلك الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع من أجل الحصول على شعر صحي، ولامع والقضاء على الشيب نهائيًا، وتأخير ظهوره أيضًا.

فوائد القرنفل للشعر

القرنفل يجعل الشعر يعود للونه الطبيعي.

ويعمل بالتدريج على التخلص من الشيب الذي يسبب لك الإحراج.

كما أنه طبيعي ولا يحتوي على أي أشياء صناعية قد تسبب تلف للشعر مثل الصبغات

رائحته عطرة وتجعل رائحة شعرك مميزة ورائعة.