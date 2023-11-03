شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يطلق تنبيها عاجلا من أمطار رعدية غزيره وسيول جارفة تستمر لعدة أيام علي هذه المناطق ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - وثق مقطع فيديو متداول لقطات لسيول وشلالات بجدة بمنطقة ⁩ ⁧تبوك⁩ بعد هطول الأمطار على المنطقة. وأظهر الفيديو جريان السيول وتدفق المياه بغزارة من الشلال وسط هطول الأمطار وتكون الغيوم في مشهد خلاب. وشهدت منطقة تبوك اليوم، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد، شملت مدينة تبوك وضواحيها، ومحافظات تيماء وضباء وحقل والبدع.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقرير له عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير،الباحة ومكة المكرمة.

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في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.