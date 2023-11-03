شكرا لبحثكم عن خبر بشرى سارة لمرضى السكري بالسعودية..أوراق هذه الشجرة لها فوائد عديدة منها خفض نسبة السكر في الدم والان مع التفاصيل

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