شكرا لبحثكم عن خبر اكتشاف كنز أغلى من الذهب في الريسيفر القديم أنتبه ترميه تاني.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - أصبح الرسيفر الذي يوصل قنوات التليفزيون وغيرها من قنوات الأقمار الصناعية من أهم الأجهزة التي توجد في كل منزل والتي لا غني عنها على الاطلاق، ولكن عندما تتلف هذه الأجهزة أو تصبح قديمة فلا يهتم بها أحد وأحيانا يقومون بالتخلص منها، ولكن سوف نتابع معكم في السطور القادمة كيفية الاستفادة من الرسيفر وماذا يوجد بداخلة.

حاجات مهمة جو الرسيفر القديم

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هناك بعض المواد المهمة التي توجد داخل الرسيفر القديم، والتي تكون ذات أهمية كبيرة يمكنك الاستفادة منها وتحسين عمل الجهاز وسوف نوضحه لكم في النقاط التالية.

يوجد داخل جهاز الرسيفر جزء خاص موصل بالتيار الكهربي والذي يمكن الاستفادة منه في أي توصيل بالكهرباء، كما يمكن تعديله وزيادة فولت الكهرباء به. يمكنك أن تجعل الشاحن الذي يوجد داخل الرسيفر يعمل بشكل وبأداء أفضل عن طريق تحسين قوة عمله. يوجد بداخلة أيضا جهاز الراوتر والذي يمكن تحسين عمله وزيادة سرعة وكفاءة عمل الرسيفر.

طرق آخري لتحسين عمل الرسيفر القديم

الأن لم تعد بحاجه للتخلص من الرسيفر القديم بلا يمكنك الاستفادة منه عن طريق تحسين عمل جهاز البور الذي يوجد بداخلة، وسوف تري الجهاز يعمل بسرعة كبيرة. كما يمكن فحص الأسلاك التي بداخله والعمل على استبدلها بإسلاك ذات جودة أفضل. يمكنك تغيير أيضا الغطاء الخارجي للرسيفر مما يجعله يبدو جديدا ونظيفا.