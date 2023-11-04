شكرا لبحثكم عن خبر الموز مش هيسود منك تاني …! … طريقة عبقرية لتخزين الموز هتبهرك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تعد فاكهة الموز من أكثر الفواكه التي تنضج وتفسد سريعًا ولا تتحمل التقلبات الجوية، فلذلك السبب سنقدم إليكي سيدتي أفضل الطرق لتخزين ثمار الموز لفترة طويلة بدون أن يسود لونه أو أن يفسد، وسنعرفك أيضًا سيدتي على طريقة شراء ثمار الموز وكيفية اختياره بطريقة صحيحة، فتابعي معنا. اقراء ايضاً : أفضل الطرق التي تساعدك سيدتي في تخزين ثمار الموز لفترة طويلة حينما تقومين سيدتي بشراء ثمار الموز الذي لم يكتمل نضجه ويكون لونه ما بين الأصفر والأخضر تريدين تخزينه لمدة يومين فقط، قومي سيدتي بوضع ثمار الموز في طبق واتركيه في درجة حرارة المطبخ، ويمكنك أيضا بلفه بأوراق الجرائد على أن يتم وضعه بعيدا عن أشعة الشمس الحارة، ولكن حينما تريدين الاحتفاظ به لفترات طويلة قومي بوضعه في الثلاجة في طبق بلاستيك.قومي سيدتي بتغليف ثمار الموز باستخدام أوراق القصدير، ثم بعد ذلك قومي بوضعه في الثلاجة، وبهذه الطريقة يمكنك الاحتفاظ به لفترات طويلة دون أن يفسد.

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