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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : 36;/‏١٠ ٤:٤٨ ص] ....: كشف المختص في التغذية د. إبراهيم العريفي حقيقة تسبب زيت الزيتون في انسداد الشرايين. وقال العريفي خلال لقائه في برنامج الراصد: في معلومة مغلوطة دائما في كل المجالات لكن زيت الزيتون لا يسكر الشرايين لأنه أكبر كذبة لما تقول زيت الزيتون خالي من الكوليسترول، أصل الكوليسترول مرتبط بالدهون الحيوانية والشحوم، ما لها علاقة الزيوت النباتية بالكوليسترول. وأضاف: اللي سد الشرايين الشحم والدهون ولكن مريض السكري يجب أن يحذر من زيت الزيتون حتى لو هو صحي لأن الناس ماخذين فيه مقلب ويقولون إنه زيت صحي ولكن هو زيه زي الدهن والسمن إن أكثرت منه. وتابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بشرب زيت الزيتون والدهان به فهو مفيد للجلد ولكن بشرط أن يدهن في الليل ولا يتعرض به الشخص لأشعة الشمس.: هل زيت الزيتون يسبب انسداد الشرايين ؟ مختص في التغذية يجيب ويحذر المصابين بالسكري 36;/‏١٠ ٤:٤٨ ص] ....: كشف المختص في التغذية د. إبراهيم العريفي حقيقة تسبب زيت الزيتون في انسداد الشرايين. وقال العريفي خلال لقائه في برنامج الراصد: في معلومة مغلوطة دائما في كل المجالات لكن زيت الزيتون لا يسكر الشرايين لأنه أكبر كذبة لما تقول زيت الزيتون خالي من الكوليسترول، أصل الكوليسترول مرتبط بالدهون الحيوانية والشحوم، ما لها علاقة الزيوت النباتية بالكوليسترول. وأضاف: اللي سد الشرايين الشحم والدهون ولكن مريض السكري يجب أن يحذر من زيت الزيتون حتى لو هو صحي لأن الناس ماخذين فيه مقلب ويقولون إنه زيت صحي ولكن هو زيه زي الدهن والسمن إن أكثرت منه. وتابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بشرب زيت الزيتون والدهان به فهو مفيد للجلد ولكن بشرط أن يدهن في الليل ولا يتعرض به الشخص لأشعة الشمس.: هل زيت الزيتون يسبب انسداد الشرايين ؟ مختص في التغذية يجيب ويحذر المصابين بالسكري

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