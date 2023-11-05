شكرا لبحثكم عن خبر طبيب سعودي يكشف عن طريقة فعالة للوقايه من حدوث جلطة القلب.،، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن 5 خطوات تقيك من حدوث جلطة القلب بنسبة 90%. وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": الخطوات التالية تقيك من حدوث جلطة القلب بنسبة 90%: اقراء ايضاً : 1-الرياضة اليومية. 2-عدم التدخين. 3-التحكم في السكري والضغط والكولسترول. 4-البعد عن الضغوط النفسية والاجتماعية. 5-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.

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