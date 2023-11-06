شكرا لبحثكم عن خبر . الكشف رسميا.، عن موعد إطلاق عملاق جوال سامسونج جالاكسي S24., والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشف تقرير جديد مصداقية الشائعات السابقة، التي تفيد بأن سامسونج Samsung، ستعقد حدث Unpacked القادم للإعلان عن سلسلة Galaxy S24 في منتصف يناير المقب

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشير التقرير الصادر عن المنفذ الكوري Biz SBS، إلى أن سامسونج تعتزم الإعلان عن أحدث إصدارتها يوم 17 يناير باعتباره التاريخ المحدد للحدث.

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كشف موعد إطلاق سلسلة سامسونج Galaxy S24

وفي السابق، اقترح المسرب التقني Ice Universe، أن سامسونج ستعقد حدث Unpacked في تاريخ 18 يناير 2024، ولكن مع فارق التوقيت بين الصين والولايات المتحدة قد يكون كلاهما صحيحا.

ويقال إن سامسونج تتطلع إلى إطلاق تشكيلة Galaxy S24 مبكرا، لتعزيز إيراداتها بعد تباطؤ مبيعات أشباه الموصلات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستطلق سامسونج هاتف Galaxy S23 FE في كوريا الجنوبية في الأول من ديسمبر المقبل، بسعر 570 يورو (أي ما يعادل 18.900 جنيه مصري)، وهو أول طراز Galaxy S FE يتم بيعه في السوق المحلية لشركة سامسونج منذ عام 2020.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra عالميًا مع معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، على عكس هاتفي S24 وS24+، اللذين سيعملان بواسطة معالج الشركةExynos 2400 في بعض المناطق.

وكشفت قائمة Geekbench، عن أن الهاتف سيأتي مقترنا بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وسيعمل بنظام التشغيل Android 14 خارج الصندوق، ومن المحتمل أن يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra مزودا بواجهة المستخدم التابعة لسامسونج One UI 6.1.