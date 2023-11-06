شكرا لبحثكم عن خبر طعم رائع لايقاوم.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن هشة وطرية في المنزل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - طريقة عمل كيكة الحليب الساخن من الوصفات الشهية إذا كنتِ من عشاق المخبوزات فمن الأفضل أن تقومي بإعدادها بنفسك في المنزل، سوف نقدم اليوم كيكة من أفضل الكيكات هشة ونتيجتها رائعة وخطوات سهلة ومقادير بسيطة، هذه الوصفة هي كيكة الحليب الساخن للشيف نادية السيد، تعتبر هذه الكيكة إحدى وصفات الكيكات الإسفنجية اللذيذة التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار مع فنجان من الشاي الدافئ أو كوب من العصير الطازج، كما يمكنك تزيينها بصوص تفضلينه أو استخدام مكونات مختلفة حسب ذوقك، هي فعلاً وصفة لكيكة غنية هشة ومميزة تضفي لمسة خاصة على وجبة الإفطار.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن المكونات: 2 كوب دقيق 3/4 كوب سكر 1/2 كوب حليب 3 ملاعق كبيرة زبدة 1/4 كوب زيت 2 بيضة فانيليا رشة ملح 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

خطوات تحضير كيكة الحليب الساخن: في وعاء عميق من البلاستيك، ضعي البيض والسكر، ثم اخفقي المكونات باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح لون الخليط فاتحًا جدًا، ويمكن استخدام الخلاط. أضيفي الزيت ببطء وواصلي الخفق. في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق (بعد نخله) مع البيكنج بودر والملح، ثم أضيفيه إلى خليط البيض والسكر المُخفوق مسبقًا، وقومي بخلط جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس. في إناء آخر، ضعي الحليب والزبدة وقومي بتسخينهما على النار حتى يبدأ الحليب في الغليان. ضعي خليط الحليب والزبدة المغلي فوق الخليط السابق وقومي بالتحريك حتى تمتزج جميع المكونات، ثم أضيفي ملعقة من الفانيليا واستمري في الخلط. استعملي قالبًا أو صينية بقطر 20 سم وادهنيها بالزبدة ثم غطيها من الداخل بورق الزبدة أو رشيها بالدقيق. اسكبي خليط الكيك في القالب، ثم حركيها بلطف للتخلص من الفقاعات الهوائية. ضعي القالب في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية في منتصف الفرن. اتركي الكيك في الفرن حتى ينضج تمامًا، بعد ذلك، قدميه ساخنًا مع أي صوص تفضليه واستمتعي بمذاقه اللذيذ وبالهناء والشفاء. الفوائد الصحية لكيكة الحليب كيكة الحليب الساخن تعتبر وجبة لذيذة ومشبعة تحمل العديد من الفوائد والقيم الغذائية، إليك بعض الفوائد والمعلومات الغذائية حول كيكة الحليب الساخن: كيكة الحليب الساخن تحتوي على سكر وزيت وسكر، وهذه المكونات توفر طاقة سريعة للجسم، لذلك تعتبر مصدر جيد للطاقة. الدقيق المستخدم في الكيكة يحتوي على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة وتعزز من وظيفة الدماغ. تحتوي كيكة الحليب الساخن عادة على زبدة وزيت، وهما مصادر للدهون التي تضيف نكهة وقواماً للكيكة وتزيد من ملمسها اللين. البيض المستخدم في الكيكة يوفر كمية مناسبة من البروتين الذي يساعد في بناء وإصلاح الأنسجة في الجسم. الكيكة تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في المكونات مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم. بفضل مكوناتها الغنية، تعمل كيكة الحليب الساخن على تحقيق شعور بالشبع وتلبية الرغبة في تناول وجبة خفيفة، لذلك مناسبة للأطفال في وجبة الإفطار أو بين الوجبات أو في اللانش بوكس للطفل في المدرسة مع الساندوتشات لتكون وجبة صحية لطفلك

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