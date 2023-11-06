شكرا لبحثكم عن خبر أفعى أناكوندا تبتلع رجلاً أثناء وقوفه على النهر ...وعندما استقر في داخلها حدثت مفاجأة !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - خرج رجل سالم من جوف أفعى أناكوندا بعد أن ابتلعته، آآ فكيف حدث ذلك؟آآ ذهب ريتشارد هارتس إلى أمريكا الجنوبية لاصطياد افعى أناكوندا، ورغم صعوبة الأمر إلا أنه غامر لإشباع رغبته. قام ريتشارد باتخاذ القرار بعد أن شاهد إعلان على الإنترنت بجائزة مقدارها 50 الف دولار لمن يحظر أفعى أناكوندا، آآ فقام بحزم حقائبة والسفر إلى أمريكا الجنوبية.

وبينما هو يبحر على مياة الأمازون، أخذ بعضة على يده حتى نزفت فوضعها بداخل النهر.. اقراء ايضاً :

كانت هذه تفاصيل خبر أفعى أناكوندا تبتلع رجلاً أثناء وقوفه على النهر ...وعندما استقر في داخلها حدثت مفاجأة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.