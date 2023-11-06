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يزيد بن سلمان - الرياض - قدمان ناعمة ومريحتان من أهم علامات العناية بالجمال، فهما غالباً ما تكونان مكشوفة، وتتعرضان للضغط والعوامل الخارجية المختلفة، مما قد يؤدي إلى جفافهما وخشونتهما، لذلك، من المهم تخصيص بعض الوقت للعناية بالقدمين، وتطبيق وصفات تنعيم القدمين بشكل منتظم.

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كوب من الماء الدافئ 1/2 كوب من ملح البحر 1/4 كوب من زيت الزيتون 1/4 كوب من السكر البني طريقة التحضير: امزجي المكونات معاً في وعاء كبير. ضعي قدميك في الخليط لمدة 20 دقيقة. استخدمي حجر الخفاف لإزالة الجلد الميت. اغسلي قدميك بالماء الدافئ والصابون. ضعي زيت الزيتون على قدميك لترطيبهما. فوائد وصفة تنعيم القدمين تساعد هذه الوصفة على إزالة الجلد الميت والخشونة من القدمين. ترطب القدمين وتجعلها ناعمة. تمنح القدمين شعوراً بالراحة والإسترخاء. نصائح عند تقشير القدمين للحصول على أفضل النتائج، كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

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بعض الزيوت العطرية إلى الخليط لمزيد من النعومة والاسترخاء. تساعد وصفة تنعيم القدمين على الحصول على قدمين ناعمة ومريحتين، مما يعزز المظهر العام ويمنح المرأة ثقة أكبر بنفسها.

وصفة تنعيم القدمين وإزالة الجلد الميت في الكعبين في بيتك