شكرا لبحثكم عن خبر سعودي طلب من 100مطعم وجبة عشاء وحين وصول عمال التوصيل كانت الصدمة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - وثق عامل توصيل عربي تجمع عدد كبير من عمال خدمة توصيل الأطعمة أمام منزل وهمي حدده شخص عند طلبه وجبات من عدة مطاعم في مدينة هامبورغ بألمانيا

موثق الفيديو إن أحد الأشخاص ‏طلب من ١٠٠ مطعم عشاء وأخبرهم أن الحساب عند الوصول للمنزل، وعند قدوم عمال التوصيل لتسليم الوجبات تبين أن العنوان وهمي.

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ويظهر في الفيديو توقف عدد من السيارات تحت الأمطار من أجل توصيل الطلبات لصاحبها قبل أن يتبين أن الأخير فعل "مقلب" فيهم جميعا.

ووصف موثق الفيديو هذا الشخص بأنه غير طبيعي وتساءل عن السبب الذي يجعله يفكر بهذه الطريقة.