ضعوا الثوم أمام المنزل بهذه الطريقة لتبعدوا جميع أنواع الحشرات!!

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يزيد بن سلمان - الرياض - ضعوا الثوم أمام المنزل لتبعدوا جميع أنواع الحشرات ..من منا لا يعاني من رهاب حشرة واحدة على الأقل؟ أنتم محظوظون فعلاً إذا لم يكن حالكم كذلك! ومع ذلك، يختبئ وراء هذا الرهاب، الذي يأخذ أشكالاً بشعة جداً أحياناً، خوف حقيقي ورد فعل طبيعي. من الأفضل أن تحموا أنفسكم من هذه الآفات، سواء أكان هذا من أجل صحتكم أو نظافة منزلكم. من بين جميع الحيل التي تساعد على طرد جميع أنواع الحشرات، يعتبر الثوم واحداً من أفضل 10 مبيدات طبيعية.

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يُعرف الثوم بكونه عنصراً أساسياً في المطابخ الإيطالية ومنطقة البحر المتوسط، إذ إنه يعزز مذاق الأطباق. إن فضائله المبيدة للحشرات أعظم من ألا يتم ملاحظتها: مذاقه القوي واللاذع يُبعد أكثر الحشرات عناداً. من أجل إبعاد الحشرات عن المنزل، ثمة سلاح واحد يُستخدم منذ زمن بعيد. إليكم بعض النصائح لاستخدام الثوم كمبيد لحشرات المنزل أو الحديقة.

كيف تحضرون فص الثوم لإبعاد حشرات الخارج؟

لا تتطلب الطريقة الأولى سوى القليل من الوقت. أزيلوا رأس فص الثوم وضعوا الفصوص على الأرض في الأماكن الإستراتيجية التي غالباً ما تقصدها الحشرات. الأبواب، شقوق الجدران، عتبات النوافذ، وأماكن العبور…

تتطلب الطريقة الثانية القليل من التحضير من أجل الحصول على ثوم مغلي.

ستحتاجون إلى:

رأس الثوم، حوالى 15 فصاً

وعاء كبير، غربال أو مصفاة، شوكة، زجاجة سبراي

ماء مغلي

في الوعاء، ضعوا فصوص الثوم والماء المغلي سابقاً

الخطوات:

اتركوها تنتقع لربع ساعة

باستخدام فرشاة، اهرسوا الفصوص بقوة، لأنها ليست مطبوخة تماماً

اتركوا الثوم ينتقع لربع ساعة إضافية

قوموا بتصفيته بالمصفاة أو الغربال. ضعوا ماء الثوم في زجاجة السبراي ثم قوموا بخض الحاوية قبل رش المحلول.

جدوا الأماكن التي تقصدها الحشرات كثيراً وقوموا برشها من جديد في اليوم التالي واليوم الذي يلي ذلك. ستبتعد الحشرات عندها وستعيشون بكل سلام.

لا توضبوا زجاجة السبراي إذ إنكم ستحتاجون إليها هذه المرة في الحديقة وشرفات المنزل. عندما ترشون نباتاتكم، ستبعدون الحشرات الطائرة والشرهة. أشجار البقس المزهرة، الشجيرات الخضراء، والكثير من النباتات الأخرى… ستتخلصون حتماً من الحشرات التي تنقض عليها. أعيدوا الرش كلما لزمت الحاجة، لمدة 3 أيام متتالية. من المفيد أيضاً أن تزرعوا بعض النباتات الطاردة للحشرات بين مزروعات أخرى،

ما العمل بالنسبة للطماطم؟

ينبغي على طماطم الحديقة أو الشرفة أن تحارب ضد الحشرات واليرقات التي تعشق أوراقها الرقيقة والمشعرّة! ثمة 4 حلول هنا: الرش، زرع الثوم لينبت في الإناء، وضع فصوص الثوم في الهواء الطلق، أو للمزيد من الحظ، بإمكانكم استخدام الريحان (الحبق). سيكون هذا الأخير جاهزاً أيضاً يوم ترغبون بتناول الطماطم.

كما فهمتم، يسمح لكم الثوم بجميع أشكاله أن تطردوا الحشرات التي ترغب بزيارة منزلكم. لقد تخلصتم منها! بدون أي قسوة وبطريقة طبيعية، ودون أن تغضبوا جيرانكم!.

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