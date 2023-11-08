شكرا لبحثكم عن خبر تزوجت 5 مرات وفي السادسة من عمرها فقدت ااذاكرة لسبب غريب .. أسرار وخفايا صادمة لا تعرفها عن النجمة ميرفت أمين.! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - واحدة من جميلات السينما المصرية، عشقتها أجيال على مدار العقود الماضية، وقلدتها الفتيات، أملًا في أن يحظين ببعض جمالها الطـ.اغي وحضورها المميز.

إنها ميرفت أمين، صاحبة الجمال الهادئ التي غنى لها عبد الحليم حافظ وتزوّجها حسين فهمي، وتقاسمت أدوار البطولة مع كبار النجوم.

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وكان أول ظهور لميرفت أمين مع المخرج حسين كمال في فيلم “نفوس حـ.ائرة” الذي فتح لها بوابة الشهرة لتنطلق بعده للنجومية في فيلم “أبي فوق الشجرة” مع المطرب الكبير عبدالحليم حافظ.

شاركت الفنانة المصرية ميرفت أمين في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات منذ دخولها لعالم التمثيل وحتى يومنا هذا وهي ما زالت تعطي للفن.

ومن الأفلام التي شاركت فيها ميرفت كان: فيلم “ثرثرة فوق النيل”، و”البحث عن فضيحة” و”البنات والمرسيدس”، و”أبناء الصمت”، و”الحفيد”، و”البنات والحب”، و”دائرة الانتقام”. كما ظهرت في فيلم “حافية على جسر من ذهب”، و”رجال لا يعرفون الحب”، و”جنون الشباب”، و”سواق الأتوبيس”، و”تـ.زوير في أوراق رسمية”، و”زوجة رجل مهم”، و”الأراجوز”.

ومثلت أيضًا في فيلم “الدنيا على جناح يمامة”، و”همس الجواري” و”كارت أحمر” و”القتل اللذيذ”، و”أولى ثانوي”، و”مرجان أحمد مرجان”، و”حماتي بتحبني” و”ممنوع الاقتراب أو التصوير”.

كما لعبت ميرفت أمين دورًا هامًا ومميزًا في فيلم “أيام السادات”، حيث يعد من أدوارها التي خلّدت في ذاكرة جمهورها.

مسلسلات ميرفت أمين من المسلسلات التي لعبت فيها ميرفت أمين دورًا مميزًا كان: مسلسل “الانتـ.قام”، و”الزوجة أول من يعلم”، و”الرجل الآخر”، و”لا تطفئ الشمس”، و”بالحجم العائلي”، و”قيد عائلي”.

ميرفت أمين والبرامج وبجانب موهبتها في التمثيل فقد حرصت الفنانة المصرية ميرفت أمين على دخول عالم البرامج، حيث نجحت في تقديم برنامج تلفزيوني بعنوان: “سينما القاهرة”.

غنى لها عبد الحليم حافظ غنى لها المطرب عبدالحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة وهو آخر الأفلام التي قدمها العندليب الأسمر وشاركته ميرفت أمين البطولة. أزواج ميرفت أمين تزوّجت الفنانة المصرية ميرفت أمين 6 مرات، الزواج الأول كان من المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، وانفـ.صلا بعد فترة قصيرة.

تزوّجت الفنانة المصرية ميرفت أمين 6 مرات، الزواج الأول كان من المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، وانفـ.صلا بعد فترة قصيرة. أما الزواج الثاني، فكان من عازف الجيتار عمر خورشيد عام 1972، وتركته بعد أن علمت بعلاقته مع جورجينا رزق، ملكة جمال الكون اللبنانية في هذا الوقت.

وتزوّجت ميرفت أمين للمرة الثالثة من رجل الأعمال مصطفى السيد، وسرعان ما حصل الطـ.لاق، أما الزيحة الرابعة فكانت من الفنان المصري حسين فهمي عام 1974، وأنجبت منه ابنتهم الوحيدة منة الله.

واستمرت ميرفت في زواجها من حسين فهمي لمدة 14 عام، وانفصلا، وتزوّجت بعده للمرة الخامسة من حسين القلا، ثم المرة السادسة والأخيرة من رجل الأعمال مصطفى البليدي.

فقدت الذاكرة لرغبتها في حرق الدهون وخسارة الوزن اقبلت الفنانة ميرفت أمين على تناول نوع معين من العقاقير دون استشارة أي طبيب لمعرفتها بتأثيره على حرق الدهون.

وتسبب هذا العقار لها في وعكة صحية أفقـدتها الذاكرة لفترة، وبعد إجراء الاسعافات الأولية والعلاج عادت لها الذاكرة. فشلت في الغناء حاولت الفنانة ميرفت أمين خوض تجربة الغناء في فيلم “أخـ.طر رجل في العالم”، حيث طلب منها تسجيل أغنية ضمن أحداث الفيلم.

وبمجرد أن دخلت ميرفت إلى الاستوديو ورأت الفرقة الموسيقية حتى أصـيبت بحالة من الرهبة ولم يخرج صوتها، ليتم بعدها الاستعانة بصوت مطربة أخرى. عانت نفسيًا بسبب فيلم تسبب فيلم “زوجة رجل مهم” الذي شاركة ميرفت أمين بطولته مع الفنان أحمد زكي، في دخولها في حالة نفسية سيئة.

وقالت ميرفت عن دورها في هذا الفيلم: “أنا تعبت نفسـيًا بسبب الفيلم ده، كل التعبيرات اللي بعملها في الدور ده كانت داخلية ولازم تبان، روحي حرفيًا كانت بتطلع في الدور ده”.

جوائز ميرفت أمين نجحت الممثلة المصرية ميرفت أمين خلال مشوارها الفني الممتد حتى الآن، في تقدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة فخلال مسيرتها قدمت أكثر من 120 فيلمًا و20 مسلسلًا.

وبفضل أدوارها وتميزها في تجسيد الشخصيات نالت ميرفت أمين العديد من الجوائز والتكريمات، ومن أبرزها: جايزة بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2009.

كما حصدت جائزة بمهرجان دمشق السينمائي الدولي الـ15 عام 2007، كما كرمها الرئيس المصري الأسبق محمد حسني عن دورها في “أيام السادات عام 2001.