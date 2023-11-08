شكرا لبحثكم عن خبر صدمة للملايين.. ما هو جمع كلمة «انسان» في اللغة العربية؟.. إجابة السؤال ستدهشك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تمتلك اللغة العربية الكثير من المعاني المختلفة، ويحتار الكثير من الأشخاص في جمع ومفرد الكثير من الكلمات، ومن أهم التساؤلات هو سؤال جمع كلمة انسان التي يرغب الكثير في التعرف عليها، وبشكل خاص الطلاب في الثانوية العامة وفي مختلف المراحل الدراسية، تابع الآن للتعرف على الإجابة الصحيحة. جمع كلمة انسان

ونجد أن جمع كلمة إنسان قد شغلت بال طلاب الثانوية العامة، إذ كانوا يبحثون عن جمع الكلمة بشكل كبير لكي يتم التعرف عليها في حال رصدها في أحد الامتحانات لمادة تلل العربية، وقد خرج عدد من أساتذة اللغة العربية في مصر لتوضيح الإجابة عن هذا السؤال الذي ورد في عدد من امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية.ما هو جمع كلمة إنسان وعن جمع كلمة إنسان، فنجد أن الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف، قد خرج في توضيح هام لمختلف الطلاب،والذي أشار على أن كلمة إنسان جمعها «أناس، أناسي»، موضحًا أنَّ جمعها أصله أناسين، على وزن فعاليل، وهي الاجابة التي أدهشت عدد كبير من الاشخاص ليس فقط طلاب الثانوية العامة،

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وذلك إلى جانب عدد من الكلمات المختلفة التي يتم رصدها في الامتحانات سواء إيجاد الجمع إن ايجاد المفرد الخاص بها، لذا فقد أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الاطلاع على تلك الكلمات بشكل مستمر.

صدمة للملايين.. ما هو جمع كلمة «انسان» في اللغة العربية؟.. إجابة السؤال ستدهشك