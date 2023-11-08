شكرا لبحثكم عن خبر بسبب " سلة المحذوفات ": عريس سعودي يطلق عروسته في ليلة الدخلة ويعيدها إلى منزل أهلها! (التفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تسببت سلة المحذوفات في هاتف عروس سعودية بطلاقها في ليلة الزفاف، وذلك بعد ساعات فقط من انتهاء حفل الزفاف، ووسط صدمة وذهول أسرة العروسين، وأهالي المنطقة.

وفي تفاصيل الحادثة التي نقلتها وسائل إعلام سعودية فقد شهدت منطقة جازان جنوب السعودية حادثة غريبة، حيث انفصل زوجان في "ليلة الزفاف"، وذلك بعد أن خالفت كلامه ولم تلتزم بما طلبه منها.

كان العريس قد أبلغ عروسته قبل أيام من حفل الزفاف أن لا تقوم بتصوير نفسها أثناء الحفل بهاتفها الجوال، حتى لا تكون تلك الصور عرضة للانتشار في ظل التطور التكنلوجي المخيف وحوادث اختراق الهواتف وغيرها من الأشياء التي دفعته لإبلاغ العروس بعدم التصوير بجوالها أثناء الحفل.

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وافقت العروس على طلب عروسها في ذلك الوقت، رغم عدم اقتناعها بالأمر، وبعد انتهاء مراسيم حفل الزفاف، توجه العروسين إلى جناحهم الخاص في أحد فنادق المنطقة، واستغل العريس انشغال عروسته بتغيير ملابسها في دورة المياة، وقام بتفتيش هاتفها، فتفاجئ عندما وجدها قد وثقت بهاتفها حفل الزفاف من البداية حتى النهاية، وقامت بنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى سلة المحذوفات لإخفائها عن أعين زوجها الذي كان ذكيا أكثر منها وأكتشف حيلتها بكل سهولة .

اشتعل العريس غضبا، كون العروس خالفت أمره، ولم تنفذ طلبه الذي كان القصد منه الحفاظ عليها وبدافع الحب والغيرة والحذر، لكن العروس لم تنفذ ذلك الطلب وهو ما أثار جنون العريس، وبدأ بالصراخ في وجهها، وتفاقم الأمر بينهما حتى وصل إلى الطلاق في ذلك الوقت.

أتصلت العروس بأخوانها وطلبت منهم الحضور إلى الفندق على الفور، وغادرت معهم عائدة إلى منزل أهلها، أما العريس فقد قضى ليلته في جناح الفندق وحيدا، وكان حظه سيئ في ليلة العمر التي طال انتظارها.

في اليوم الثاني حاول عقال ووجهاء المنطقة إصلاح ذات البين وإعادة العروسين لبعض، لكنهم رفضوا الصلح، واستكملوا الطلاق رسميا في المحكمة.

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