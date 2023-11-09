الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم هل تعتزل قريباً؟

فجّرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مجموعة من المفاجأت خلال حلولها ضيفة مؤتمر “هي هَبْ على هامش فعاليات النسخة الرابعة من “موسم الرياض”.

وكشفت نجيم في جلسة حوارية بعنوان “البحث عن الحقيقة” أنها في صدد اعتزال التمثيل في وقت غير بعيد، لأنها تفضل انهاء مسيرتها وهي قمة النجاح، مضيفةً باللغة الإنكليزية: “أعتقد أن هذا القرار سيكون قريباً”، من دون أن تحدد المدة بدقة لتتخذ هذه الخطوة “المدروسة” على حد تعبيرها.

وأعلنت أن مسلسل “2024” الذي تخوض به الموسم الدرامي في رمضان المقبل، يقتصر على 15 حلقة فقط، إذ لم تستطع اعطاء الوقت الكافي لعمل من 30 حلقة بسبب انشغالها بإطلاق العلامة التجارية الخاصة بها.