شكرا لبحثكم عن خبر كشف الاسباب التى تجعل المرأة السعودية تفضل الزواج من الرجل المصري ... ستنصدم حين معرفتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - في تصريحات أثارت الجدل في التواصل الاجتماعي لإستشارية النفسية للأسرة زهرة المعبي، والتي تحدثت فيها عن تفضيل نساء السعودية الزواج من الرجالة المصريين.

وقالت الاستشارية زهرة المعبي الحاصلة على الدكتوراه في الصحه النفسيه والأسرية بأن النساء السعوديات يريدون الزواج من الرجل الأجنبي وعلى رأسهم الرجل المصري وقالت أنا ادعم النساء السعوديات من الزواج من اصحاب الجنسيات الأخرى من الأجانب، مثل المصريين واللبنانيين حيث صدر قبلها الأنظمة المختلفة التي تدعم المرأة السعودية في حال طلاقها من الأجنبي. أسباب تفضيل السعوديات الزواج من المصري قالت الاستشارية زهرة المعبي أن هناك عدد من الأسباب التي تجعل من المرأة السعودية تفضل الزواج من أصحاب الجنسيات الأخرى وخاصة المصريين، منها ما يلي: - الرجل السعودي لا يعاملها مثل المعاملة التي تحصل عليها من الأجانب، حيث أن الرجل الأجنبي يلبي كل ما ترغب بها، لانها هي التي تتحكم في إقامته في أراضي المملكة،

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