شكرا لبحثكم عن خبر بعد الهزيمة القاسية الا ستغناء عن كريستيانو رونالدو "والمدرب يؤكد إنه لا يحتاج إليه..، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - الخسارة الكبيرة التي مني بها نادي مانشستر يونايتد، أمام مضيفه كوبنهاغن (3-4) هي التي جعلت الهولندي إريك تن هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، يستغنى عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، ويقول "لست بحاجة لرونالدو".

ورحل كريستيانو رونالدو (38 عاما) عن مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، عقب خروجه في حوار مع مورغان بالذات هاجم فيه إدارة "الشياطين الحمر" والمدرب تين هاغ، ما أدى إلى فك الشراكة بين اللاعب البرتغالي والنادي الإنجليزي بالتراضي، قبل انتقال "الدون" إلى نادي النصر السعودي، عقب مونديال قطر 2022.

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وقام تن هاغ خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر بضم المهاجم الهولندي فوت فيخوريست الذي لعب 17 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص الشياطين الحمر، واكتفى بتسجيل هدف محلي واحد كان في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وبهدف يتيم في مسابقة الدوري الأوروبي من 6 مباريات.

وتبنى بيرس مورغان قضية كريستيانو رونالدو ضد إريك تن هاغ بشكل واضح، بعدما نشب خلاف حاد بين النجم البرتغالي والمدرب الهولندي في مباراة بالدوري الإنجليزي أمام توتنهام، في منتصف شهر أكتوبر 2022.

وادعى إريك تن هاغ في تصريحات صحفية بعد مغادرة رونالدو للملعب قبل انتهاء تلك المباراة بأن الهداف التاريخي لريال مدريد والبرتغال رفض اللعب كبديل وخالف تعليماته الفنية.

وتسبب استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الجولة التالية من الدوري المحلي، لاتخاذه قرار المغادرة إلى نادي النصر السعودي.