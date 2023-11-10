شكرا لبحثكم عن خبر هذا الخطاء في طعام الفقراء سبب رئيسي للإصابة بالسرطان.، طبيب عالمي يحذر.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشف الدكتور أليكسي كابانوف، خبير التغذية الروسي، عن العادات الغذائية الخاطئة التي يمكن أن تسرع من تطور السرطان.

وقال: "يمكننا التمييز بين نوعين من التغذية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان: "النظام الغذائي الغربي" و"النظام الغذائي للفقراء".

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وأوضح أن "النظام الغذائي الغربي" يتميز بتناول كمية كبيرة من منتجات اللحوم والأطعمة المشبعة بالدهون الحيوانية، بالإضافة إلى الإكثار من الملح والسكر، وقلة الألياف الغذائية التي تدخل إلى الجسم.

وتابع، أما "النظام الغذائي للإنسان الفقير" فيتميز بكثرة المنتجات غير المكلفة والخاضعة لمعالجة شديدة: الوجبات السريعة والنقانق والأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان منخفضة الجودة.

وأضاف، هناك عامل آخر وهو أي أسلوب غذائي يؤدي إلى زيادة الوزن. مشيرا إلى أن الإكثار من تناول الحلويات والمشروبات الغازية والمعجنات مع قلة الحركة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.