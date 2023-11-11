شكرا لبحثكم عن خبر منحت الصين نادي النصر اكثر من 10ملايين دولار.، سيصدمك السبب. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - أكدت بعض التقارير الصحفية عن توقيع نادي النصر مع شركة صينية من أجل إقامة مباراتين في يناير المقبل.

وسيحصل العالمي مقابلها على أكثر من 10 ملايين دولار من خوض مباراة ضد فريق صيني ومباراة أخرى ضد نجوم الدوري الصيني.

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وهناك قبول كبير من العديد من الشركات العالمية بإقامة مباريات عالمية للنصر في كل أنحاء العالم وخصوصًا شرق آسيا.

ويعود السبب لشعبية كريستيانو رونالدو الضخمة هناك، بجانب وجود كوكبة من ألمع النجوم مع النصر مثل السنغالي ساديو ماني، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيمريك لابورت.

وفي حال صحة تلك الاخبار ستكون هذه الرحلة الثانية للعالمي آسيويًا بعد الجولة السابقة في اليابان خلال الصيف الماضي عندما واجه باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، لتستمر المكاسب التسويقية والإقتصادية للنصر من وجود رونالدو.