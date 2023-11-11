شكرا لبحثكم عن خبر ماهو الفيتامين المهم في الجسم الذي يؤدي نقصه إلى الشيب المبكر وفقر الدم وتلف الأعصاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشف الدكتور عبدالله الذيابي استشاري باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، عن فيتامين يؤدي نقصه إلى الشيب المبكر، و فقر الدم وتلف الأعصاب.

وقال عبدالله الذيابي:”نقص فيتامين ب 12 الناتج من أمراض المعدة أو الأمعاء يعد من أسباب الشيب المبكر، ويؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب”.

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وأشار:”التجشؤ له أسباب متعددة منها بلع الهواء أثناء الأكل والشرب، ويزيد الشرب باستخدام الشفاط (المصاص) ومضغ العلك من احتمالية بلع الهواء وحدوث التجشؤ”.