ماهو الفيتامين المهم في الجسم الذي يؤدي نقصه إلى الشيب المبكر وفقر الدم وتلف الأعصاب

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يزيد بن سلمان - الرياض - كشف الدكتور عبدالله الذيابي استشاري باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، عن فيتامين يؤدي نقصه إلى الشيب المبكر، و فقر الدم وتلف الأعصاب.
وقال عبدالله الذيابي:”نقص فيتامين ب 12 الناتج من أمراض المعدة أو الأمعاء يعد من أسباب الشيب المبكر، ويؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب”.
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وأشار:”التجشؤ له أسباب متعددة منها بلع الهواء أثناء الأكل والشرب، ويزيد الشرب باستخدام الشفاط (المصاص) ومضغ العلك من احتمالية بلع الهواء وحدوث التجشؤ”.
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