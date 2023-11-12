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يزيد بن سلمان - الرياض - نظرًا لاهتمام العديد من الأشخاص بالبحث عن طرق للوصول إلى كلمات مرور شبكات الواي فاي، سنقدم من خلال الفقرات التالية بعض الاستراتيجيات والأفكار التي يمكن أن تساعد في العثور على كلمة مرور الواي فاي المنزلية بسهولة، دون الحاجة إلى استخدام برامج اختراق أو ممارسات غير قانونية وهذا الموضوع يثير اهتمام العديد من مستخدمي الإنترنت حول العالم، ولا سيما في مصر والعالم العربي.

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ما هو الرقم السري الذي يفتح جميع شبكات الواي فاي

قم بإتباع الخطوات التالية للوصول إلى كلمة مرور شبكة الواي فاي:

1. انتقل إلى إعدادات هاتفك الجوال.

2. اضغط على خيار “الشبكة والاتصالات اللاسلكية”.

3. ابحث عن الشبكة الواي فاي التي ترغب في معرفة كلمة المرور الخاصة بها وانقر عليها.

4. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إعدادات الشبكة الواي فاي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحة.

5. في شريط العنوان لصفحة الويب، أدخل العنوان التالي: 192.168.1.1.

6. ستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور وعادةً ما تكون كلمة المرور واسم المستخدم الافتراضيين هما “admin”.

7. اختر “رمز الشبكة” وانتقل إلى قسم “WLAN” أو “إعدادات الشبكة اللاسلكية”.

8. من هناك، ستجد كلمة المرور لشبكة الواي فاي المحددة.

فتح شبكات الواي فاي جميعاً بكود سري

إذا كان هناك رغبة لديك للوصول إلى شبكات الواي فاي المنزلية دون كلمة مرور، يُمكن ذلك بواسطة هاتفك الجوال المتصل بالشبكة عن طريق مسح الباركود الموجود على الجهاز المتصل بالشبكة.

“نت ببلاش”.. هذا الكود السحري هيفتحلك شبكات الواي فاي في دقايق معدودة.. جربه ومش هتندم