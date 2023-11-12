شكرا لبحثكم عن خبر . هذا النوع من الخبز يرفع السكر بشكل جنوني ويسبب نوبة قلبية قاتلة.، احذر منه.،، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - يُصنع الخبز الأبيض من الدقيق الأبيض، والذي يتم تصنيعه عن طريق إزالة القشرة والنخالة من حبوب القمح. يؤدي هذا إلى إزالة الألياف والعناصر الغذائية الأخرى من الدقيق، مما يجعل الخبز الأبيض أقل فائدة من الخبز المصنوع من الدقيق الكامل. وقد يكون له بعض الأضرار

• يحتوي نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2.

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• يؤدي تناول الخبز الأبيض إلى زيادة الوزن، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

• يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ، وذلك بسبب افتقاره للألياف.

• يؤد إلى مشاكل في الأسنان، مثل تسوس الأسنان، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر.