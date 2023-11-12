شكرا لبحثكم عن خبر .طبيب عالمي يرد بشكل مدهش.،! هل يمكن ان تموت من شدة الضحك.؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - يمكن للنكتة الجانبية أن تحفز، بين الدموع واللهاث للحصول على الهواء، التعجب القديم: “أنا أموت من الضحك!” ورغم أن التعبير فيه مبالغة واضحة، فهل هناك أي حقيقة وراءه؟ هل يمكن فعلا أن يموت الإنسان من الضحك؟

على الرغم من أن هذا الأمر غير مرجح إلى حد كبير، إلا أنه ممكن من الناحية الفنية، وقد تم توثيق حالات وفاة مرتبطة بالضحك في الماضي، حسبما قال الأطباء.

اقراء ايضاً :

هناك عدة طرق يمكن أن يؤدي بها الضحك إلى تأثير سلبي على الجسم. أحد أكثر هذه المسارات ضعفًا هو عبر القلب. في حالات نادرة، يمكن أن تسبب الضحكة الخافتة بشكل خاص ما يسمى ” الإغماء الناتج عن الضحك “، وهي حالة تؤدي إلى انخفاض ضغط دم الشخص بسرعة أثناء الضحك المبالغ فيه. يؤدي هذا إلى استجابة شديدة من الجهاز العصبي اللاإرادي – شبكة الأعصاب التي تنظم العمليات الفسيولوجية اللاإرادية – مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في كمية الدم التي تتدفق إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوعي.

“عندما تضحك، فإنك تحرك صدرك لأعلى ولأسفل، وهذا يغير الضغط في التجويف الصدري [الصدر] ويمكن أن يؤثر على ما يسمى العصب المبهم، ” الذي يحمل الإشارات بين الدماغ ومعظم الأعضاء الداخلية.

قال الدكتور تود كوهين، رئيس قسم أمراض القلب ومدير ابتكار الأجهزة الطبية في معهد نيويورك للتكنولوجيا: “يمكن أن يتسبب ذلك في إصابتك بالدوار، أو حتى – في حالات نادرة جدًا جدًا – الإغماء، خاصة عندما يكون الأمر مبالغًا فيه للغاية.”

أول حالة موثقة للإغماء الناجم عن الضحك كانت في عام 1997، عندما أغمي على مريض يبلغ من العمر 62 عامًا يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل أخرى متعلقة بالقلب عدة مرات أثناء ضحكه الشديد أثناء مشاهدة البرنامج التلفزيوني “سينفيلد”، مما أدى إلى لقب هذه الحالة ” إغماء سينفيلد.”

وقال كوهين إن المريض لم يمت بسبب هذه الحالة، وهذا النوع من الإغماء عادة ما يتسبب في فقدان الشخص الوعي لمدة تقل عن بضع دقائق قبل أن يستيقظ. وأضاف أنه على الرغم من أنه من الممكن تقنيًا أن يتسبب الإغماء الناتج عن الضحك في توقف القلب، إلا أن الخطر الأكبر من نوبات الإغماء هذه هو أنها يمكن أن تحدث في مواقف خطيرة.

وأضاف: “من الممكن أن يصاب شخص ما بهذه الحالة ويسقط ويضرب رأسه، أو يسقط على الدرج، أو يسقط من محطة مترو الأنفاق في القطار ويموت”، مشددًا على أن هذا الأمر غير مرجح بشكل لا يصدق.

وفي حالات أخرى، يمكن أن يؤثر الضحك على كمية الهواء التي تصل إلى القلب والرئتين والدماغ. على سبيل المثال، يمكن للمشاعر العالية، مثل التسلية العميقة، أن تزيد من معدلات التنفس وتؤدي إلى اشتعال أعراض الربو، والتي يمكن أن تتفاقم أكثر بسبب التنفس غير المعتاد المرتبط بالضحك.

في دراسة أجريت عام 2009، قام الباحثون باستطلاع آراء 105 مرضى يعانون من الربو، ووجدوا أن أكثر من 40% منهم يعانون من الربو الناجم عن الضحك. في الحالات الشديدة، يمكن أن تكون نوبات الربو قاتلة إذا لم يتمكن الشخص من الوصول إلى جهاز الاستنشاق الخاص به.

من الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي الضحك أيضًا إلى تشنج مفاجئ في الحبال الصوتية – وهي حالة تعرف باسم تشنج الحنجرة – أو الاختناق إذا لم يحصل الشخص على كمية كافية من الأكسجين بين الضحكات. لكن فرص أسباب الوفاة هذه ضئيلة، وفقًا للدكتورة ميجان كاماث ، طبيبة القلب في جامعة كاليفورنيا للصحة وأستاذة الطب السريرية المساعدة في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا.

وقالت كاماث: “على الرغم من الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الضحك بسبب الاختناق أو السكتة القلبية، إلا أنه يظل سببًا غير محتمل لوفاة الأفراد الأصحاء”.

قال كوهين: في الواقع، الضحك غير ضار – أو حتى مفيد – لصحتك في الغالبية العظمى من المواقف.

وقال: “أعتقد أن الضحك والفكاهة يمكن أن يساعدا [المرضى] على المضي قدمًا في حالتهم ووضع منظور مختلف لمشكلتهم الطبية وإبقائهم أكثر حضوراً في اللحظات والاستمتاع بالحياة”.

تشير الدراسات إلى أن الضحك يمكن أن يقلل من القلق عن طريق خفض مستويات هرمون التوتر الكورتيزول بشكل ملحوظ مع زيادة إطلاق الدوبامين، وهي المادة الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الضحك في زيادة تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وتقليل الالتهاب لدى المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي، وفقًا لدراسة لم تتم مراجعتها بعد من قبل النظراء والتي تم تقديمها في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام في أغسطس.

وقال كوهين: “أعتقد أن الضحك هو أفضل دواء، ومن غير المرجح أن يقتل شخصًا ما، لكنه ممكن م