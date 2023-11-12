سيده بريطانية دخلت الإسلام وبعد يومين قامت بعمل مدهش هيج مشاعر كل المسلمين.،،

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يزيد بن سلمان - الرياض - أظهر مقطع فيديو ردة فعل سيدة بريطانية 66 عاما عند وصولها لمكة ورؤيتها للكعبة المشرفة بعد دخولها في الإسلام بيومين. وأبان الفيديو الحديث المتداول عبر مواقع التواصل، لحظة دخول السيدة وعلى ملامحها نظرات الاشتياق بعد نظرت إلى الكعبة. اقراء ايضاً : ولم تتمالك السيدة دموعها وانهمرت بالبكاء فيما كانت ابنتها تنظر إليها وتعطيها منديل لمسح دموعها.

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