شكرا لبحثكم عن خبر طريقه سهله لتعرف بوجود كاميرات تسجل خصوصياتك داخل غرفة الفندق! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - ما هو أكثر ما تبحث عنه عند استئجار غرفة في فندق أو منزل أثناء قضاء عطلتك أو السفر؟ بالتأكيد الخصوصية. أن تتمكّن من تبديل ملابسك دون أن يتلصص عليك أحد، أو يُراقبك أحد عبر كاميرات خفية يُمكن أن تُزرع في أجزاء من الغرفة كغرف النوم أو دورات المياه.

فإن كُنت قلقًا من إمكانية تصويرك خلسةً عبر كاميرا سرية مخبّأة بعناية في زوايا الغرفة، إليك بعض الطرق التي يُمكنها أن تُساعدك على فحص الغرفة أو البيت والتأكد أنك لا تخضع للمراقبة.

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