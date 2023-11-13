شكرا لبحثكم عن خبر بسبب مزحه حولت مواطن سعودي لصاحب مطعم بدخل يومي 70الف ريال.،، والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - الرياض - سرد المواطن “طلال حسن” قصة نجاحه في العمل حتى ارتفع دخله من 7 آلاف إلى 70 ألف ريال يومياً في المطعم الذي يمتلكه
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وذكر أنه بدأ رحلة كفاحه قبل 26 عاما بمطعم صغير بعد مزحة قالها لصاحب مبني أعطاه رقمه فتواصل معه وقال له أن سيؤجر المبنى له فتورط في الإيجار، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.
وأكد أنه افتتح المطعم ووضع هدف بأن يصبح دخله 7 آلاف ريال في اليوم، وبفضل الإصرار وتفانيه في العمل ساهم في توسع عمله حتى أصبح صاحب أشهر المطاعم في المملكة، ودخل المطعم الواحد 70 ألف ريال، لافتا إلى أنه حصد جوائز التميز السياحي 3 سنوات على التوالي وجوائز أخرى.
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