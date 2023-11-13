شكرا لبحثكم عن خبر علامات في الفم يؤشر على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير..تعرف عليها الآن واذهب للطبيب فورا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - يشرح الدكتور رالف أبراهام، استشاري مرض السكري واضطرابات الدهون والغدد الصماء، العلامات المنذرة لمرض السكري من النوع الثاني، قائلا: "قد يكون السبب الأكثر وضوحا هو جفاف الفم ولكن ربما يزيد الشك في وجود خطأ ما إذا قضيت الليل بالفعل في الاستيقاظ كثيرا للتبول والشعور بالعطش".

اقراء ايضاً :

وكما يشرح الدكتور أبراهام، فإن العطش وزيادة التبول من مرض السكري معروفان جيدا ويحدثان عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعا حقا.وأوضح: "أول شيء يمكن رصده في الصباح هو جفاف الفم والحلق الذي ينبغي أن ينبه المرء لمرض السكري". ويحدث جفاف الفم عندما يكون هناك نقص في اللعاب في الفم.

ويساعد اللعاب على التحكم في مستويات البكتيريا بالإضافة إلى موازنة وإزالة الأحماض الموجودة حول الأسنان واللثة. ويوضح موقع Diabetes.co.uk: "الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بجفاف الفم وعدوى الخميرة مثل مرض القلاع بسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم واللعاب".

يميل مرض السكري إلى الكشف عن نفسه فقط عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة باستمرار، وعندما يحدث ذلك، قد يظهر نوعان من المؤشرات على ارتفاع نسبة السكر في الدم في الفم. تتمثل هذه المؤشرات في حدوث جفاف في الفم أو رائحة نفَس برائحة الفاكهة

.إذا لاحظت أيًا من العلامات السابقة المرتبطة بارتفاع مستوى السكر في الدم، فمن الضروري اتخاذ خطوات لخفضه. ويمكن أن تساعد التغييرات الصحية في نمط الحياة على استقرار مستوى السكر في الدم وتجنب خطر الوقوع في غيبوبة السكري. ومن بين الإجراءات الوقائية الهامة تعديل نظام الغذاء وتجنب العناصر التي يمكن أن ترفع مستوى السكر في الدم. وتعتبر الكربوهيدرات العامل الأساسي في ذلك، لذا يجب مراقبة كمية الكربوهيدرات التي يتم استهلاكها

.عندما يعاني الشخص من مرض السكري من النوع الثاني، يواجه جسمه صعوبة في إنتاج كمية كافية من الإنسولين أو عدم إنتاجه على الإطلاق، أو عدم استخدامه بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، يظل مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعاً ولا يتمكن من الوصول إلى الخلايا. عندما لا يتمكن الجسم من الحصول على الطاقة من الجلوكوز، يبدأ في حرق الدهون بدلاً من ذلك.