شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن اروع خبر للمغتربين. وللعاملين في هذه المهن سيتم اعفاؤهم من رسوم تجديد الإقامة.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - سعودي، العامل الزراعي 600 ريال سعودي وكل ذلك لمدة عام واحد، وفي ذات السياق لم تنسى وزارة الداخلية السعودية أن تضع بعض الاستثنائات لبعض الفئات من الوفدين وتعفيهم من رسوم تجديد الإقامة خلال العام الجاري 2023، ومن المحتمل أن يستمر العفو حتى عام 2024، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة بالتفصيل ان شاء الله.

الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن العديد من الفئات من الوفدين الذين سيتم اعفاءهم من رسوم تجديد الإقامة لهذا العام 2023/1444، موضحة ان هناك مجموعة محددة من الوافدين سوف يحصلون على العفو من رسوم التجديد وذلك وفق شروط واليات محددة من قبل الجهات المختصة، والفئات المعفاة هي كالتالي:

• زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات.

• المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية.

• موظفي السفارات ومن يحمل جواز سفر دبلوماسي.

• خدم المنازل، العمالة الزراعية، الرعاة والسائق تحت كفالة فردية.

• المقيمين بالتبعية من زوجات وأبناء.

• المحارم.

رسوم تجديد الإقامة

• العامل المنزلي 600 ريال.

• العامل الوافد 1000 ريال.

• المرافقين والتابعين للوافد 2000 ريال.

• الفئات المعفاة من رسوم تنمية الموارد البشرية

شروط تجديد الإقامة للوافدين

• جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

• تواجد المقيم في المملكة.

• تسجيل الأفراد في جواز المستفيد المحدد.

• التأكد من امتلاك كل فرد جواز خاص به.

• دفع رسوم التجديد المقررة.

• تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

• ألا يكون على المقيم بلاغ هروب أو تغيب عن عمل.

• قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

• ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة).

• النقر على (تجديد الإقامة).

• قم بتحديد الأفراد الذين سيت

التأكد من امتلاك كل فرد جواز خاص به.

• دفع رسوم التجديد المقررة.

• تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

• ألا يكون على المقيم بلاغ هروب أو تغيب عن عمل.

• قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

• ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة).

• النقر على (تجديد الإقامة).

• قم بتحديد الأفراد الذين سيتم تجديد إقامتهم.

• الضغط على (سداد الرسوم إلكترونيًا).

• إدخال بيانات البطاقة الائتمانية.

• الضغط على (دفع).

• الصرافات الآلية لدفع رسوم تجديد الإقامة

• تحديد (سداد تجديد إقامة).

• إدخال البطاقة البنكية.

• الضغط على (المدفوعات الحكومية).

• كتابة رمز المرور.

خطوات دفع رسوم تجديد الإقامة :