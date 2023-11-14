شكرا لبحثكم عن خبر واتساب تكشف عن ميزة جديدة خاصة بالرسائل.، لم يتخيله اي مستخدم.،، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير خاصية البحث عن الرسائل داخل التطبيق، وذلك بإضافة خيار البحث باستخدام التاريخ.

وظهر هذا التغيير الجديد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، ومن المتوقع أن يتم طرحه لجميع المستخدمين قريبًا.

وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل عملية البحث عن الرسائل، حيث تتيح للمستخدمين تضييق نطاق البحث حسب تاريخ محدد.

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وبحسب لقطات الشاشة المنشورة، تظهر أيقونة التقويم في شريط البحث أعلى الشاشة عند استخدام ميزة البحث في المحادثات. وعند النقر عليها، تظهر واجهة التقويم لتحديد التاريخ المطلوب لإعادة فرز الرسائل في نتائج البحث.

الجدير بالذكر أن خيار البحث عن الرسائل حسب التاريخ متاح بالفعل في الإصدار الثابت من واتساب لهواتف آيفون، وقد تم توفيره حديثًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب ويب.

ولاستخدام تلك الخاصية في هواتف آيفون، يمكن الضغط على صورة الملف الشخصي في المحادثة، ثم الضغط على أيقونة البحث، لتظهر أيقونة التقويم في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

وسيتم توفير خاصية فرز الرسائل باستخدام التاريخ عند البحث في المحادثات الفردية والجماعية، لتضاف تلك الخاصية إلى خواص أخرى لفرز نتائج البحث، لتسهيل الوصول إلى الرسائل التي يجري البحث عنها.

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