شكرا لبحثكم عن خبر شاب سعودي، يتحول الى راعي غنم ويترك الشهره والمال والسبب صادم ولايخطر على البال.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - علق التيك توكر السعودي "قعيد المجد" على مقاطعته تطبيق التيك توك، بسبب تقييد المحتوى الوطني للمملكة.

وقال خلال مقطع فيديو:" الرزق بيد الله مو بيد التيك توك ولا بيد غيره". وتابع: " حتى لو نفترض التيك توك شخصنها معي، وصار يقفل حساباتي، نفترض هذا إذا دخلت البرنامج مثلا، ترا الرزق يسوقه الله".

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وأضاف: "لي في مجال الشهرة سنتين أو 3 سنوات وكل ما يصير موقف ويروح مني مصدر رزق لي، يرزقني الله، سبحان الله الأرزاق مقسومة عند الله ".

وأرفق الفيديو بتعليق: "والله بشتغل عند أبوي راعي".