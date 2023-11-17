شكرا لبحثكم عن خبر لتسهيل الرزق وقضاء الحاجة ونيل البركة افضل دعاء نصحنابه الرسول ﷺ يوم الجمعه.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - دعاء يوم الجمعة.. يعد من السنن المستحبة في هذا اليوم الفضيل، فقد ورد أن فيه ساعة استجابة يقبل الله سبحانه وتعالى فيها الدعوات ويحقق الأمنيات، إذ قال رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-» [متفق عليه]

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كما يعد دعاء يوم الجمعة ذا فضل خاص، حيث يُسن للمسلم أن يكثر من دعاء يوم الجمعة ففيه ساعة الاستجابة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة؟ وأفضل دعاء يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، كما ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». رواه البيهقي.

ما هو الدعاء المستحب يوم الجمعة؟ ويعرض "المصري اليوم"، في السطور التالية، بعض الصيغ لـ دعاء يوم الجمعة لاغتنام ساعة الاستجابة بهذا اليوم، مع الوضع في الاعتبار أنه لم تحدد السنة النبوية موعد ساعة الاستجابة لـ دعاء يوم الجمعة، واختلفت أقاويل العلماء في تحديدها فقد ورد عن أبي موسى الأشعري عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة»، فيما ذهب بعض العلماء أن ساعة الاستجابة لـ دعاء يوم الجمعة آخر ساعة بين العصر والمغرب.

ما يقال في ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟ تتضمن صيغ دعاء يوم الجمعة التالي:

اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا. اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة

دعاء يوم الجمعة مكتوب.. أفضل الأدعية لاغتنام ساعة الاستجابة ويمكن ترديد دعاء يوم الجمعة كالتالي:

- اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌ يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلي لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

دعاء يوم الجمعة المستجاب بعد العصر

دعاء يوم الجمعة مكتوب.. أفضل الأدعية لاغتنام ساعة الاستجابة وتشمل أيضًا صيغ دعاء يوم الجمعة:

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

- اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.