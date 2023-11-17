شكرا لبحثكم عن خبر تعرف عليها.، 3 أغذية تساعد فى تحسين مستويات الحديد بالجسم.. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - الحديد هو عنصر غذائى حيوي يؤدي العديد من الوظائف الأساسية في الجسم، مثل نقل الأكسجين في الدم وتقوية جهاز المناعة، ونقص الحديد هو نقص غذائي منتشر في جميع أنحاء العالم، وإذا ترك دون علاج يمكن أن يؤدى إلى أعراض مختلفة مثل التعب وفقر الدم.

وأوضح المعهد القومى للتغذية، أن هناك عددا من الأغذية التى يمكن أن تساعد فى تحسين مستوياته فى الدم، منها:

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1- العسل الأسود، ويعتبر من الأغذية الغنية بالحديد النباتى، فهو يساعد على إنتاج الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء للوقاية من فقر الدم، ويفضل إضافة عصره من الليمون الغنى بفيتامين سي للمساعدة فى سرعة امتصاص الحديد بالجسم.

2- التمر المجفف يعتبر من الفواكه المجففة الغنية بالحديد وفيتامين بـ6 وكذلك السكريات الطبيعية المفيدة والألياف الغذائية.

3- الفواكه المجففة مثل التمر والزبيب والمشمش والخوخ مفيدة للأشخاص الذين يعانون من فقر دم لأنها مصدر جيد جدا للحديد النباتى وفيتامين C، كل هذه العناصر الغذائية تساعد على تحسين مستويات الحديد.