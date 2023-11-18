شكرا لبحثكم عن خبر “السجن والغرامة والترحيل”.. عاجل: الجوازات السعودية تعلن عن قرارات صادمة للمقيمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : رت الجوازات السعودية قرارات جديدة بحق المقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود، وتنوعت القرارات ما بين السجن، والغرامة المالية، والترحيل. وتهدف الجوازات السعودية من خلال هذه القرارات، تنظيم سوق العمل في السعودية، وذلك في إطار حملة #وطنبلامخالف التي اصدرتها وزارة الداخلية السعودية أصدرت الجوازات السعودية قرارات جديدة بحق المقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود، وتنوعت القرارات ما بين السجن، والغرامة المالية، والترحيل. وتهدف الجوازات السعودية من خلال هذه القرارات، تنظيم سوق العمل في السعودية، وذلك في إطار حملة #وطنبلامخالف التي اصدرتها وزارة الداخلية السعودية ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. رت الجوازات السعودية قرارات جديدة بحق المقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود، وتنوعت القرارات ما بين السجن، والغرامة المالية، والترحيل. وتهدف الجوازات السعودية من خلال هذه القرارات، تنظيم سوق العمل في السعودية، وذلك في إطار حملة #وطنبلامخالف التي اصدرتها وزارة الداخلية السعودية أصدرت الجوازات السعودية قرارات جديدة بحق المقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود، وتنوعت القرارات ما بين السجن، والغرامة المالية، والترحيل. وتهدف الجوازات السعودية من خلال هذه القرارات، تنظيم سوق العمل في السعودية، وذلك في إطار حملة #وطنبلامخالف التي اصدرتها وزارة الداخلية السعودية ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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