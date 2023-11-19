شاهد .. داوود الشريان يهاجم قناة العربية: “مشاهداتها متدنية وتمارس دعاية سياسية بليدة”

كتب امير فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 02:33 صباحاً - أثار الإعلامي السعودي داود الشريان الجدل بعد شنه هجوما لاذعا على قناة العربية الاخبارية ووصفها بممارسة دعاية سياسية بليدة ،والغباء المهني .

كلام الشريان جاء عبر حسابه على منصة ” إكس” ، حيث كتب “أعتقد أن قناة العربية أصغر من التعبير عن السعودية ، و لاتعرف حجم الرياض ومكانتها العربية والاسلامية ، ودورها المحوري في إدارة أزمات المنطقة”.

وتابع :”أن قناة العربية مشاهداتها متدنية ، وهي تمارس دعاية سياسية بليدة ، تعد سابقة في الغباء المهني والخور .

وقد اثار كلام الشريان موجة من التعليقات حيث قارن البعض بين قناتي الجزيرة والعربية حيث كتب احدهم “الجزيرة ساحبه البساط من الكل لانها لا تتصادم مع توجهات الشارع العربي وقضايا الامه بقية القنوات اغبياء يسيرون عكس التيار فشي طبيعي المشاهدات تكون متدنيه”.

بينما انتقد اخرون الشريان بسبب كلامه هذا حيث كتب اخر “أعتقد يا داوود أن تهميشك وهو (صحيح) السبب الرئيسي لمثل هذا الخطاب الغريب المخالف للواقع، لا تقحم اسم قناة في عداواتك أو خلافاتك وكأنك تريد (الإصلاح) وهو أبعد شيء تبحث عنه.. لك وصول لأطراف كنت تستطيع إيصال رأيك بطريقة غير هذه الطريقة “الهمجية” مع إحترامي..”.

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