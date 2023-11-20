شكرا لبحثكم عن خبر قشرة هذه الفاكهة اللذيذة علاج فعال للإسهال والتهاب القولون وتورم البواسير ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً :

�ئد قشر الرمان عديدة ومتنوعة، وذلك لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الغذائية الهامة الموجودة في ثمرة الرمان، حيث يُمكن التمتع بالفوائد الصحية المذهلة لثمرة الرمان بعدة طرق مثل عصير الرمان، أو الاستفادة من بذور الرمان أو قشر ثمرة الرمان، تابع معنا المقال التالي لمعرفة الفوائد المذهلة لقشر الرمان. ماهي فوائد الرمان الصحية؟ الرمان له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات، ومضادة للسرطان، كما أن الرمان مصدرجيد للفيتامينات، وخاصة فيتامين A، و C، و E، وكذلك حمض الفوليك، كما أن هذه الفاكهة المذهلة تحتوي على ثلاثة أضعاف المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، ويمكنها أن تمنع أكسدة الكوليسترول السئ في الجسم. الرمان مفيد جدًا في الحفاظ على صحة الدورة الدموية، وقد استُخدم الرمان قديمًا لتطهير الجلد، والحد من الالتهابات، وكذلك لعلاج التهاب الحلق. تشمل الفوائد الصحية الأخرى كونه علاج فعال للمشاكل المتعلقة بالقلب، واضطرابات المعدة، والسرطان، ومشاكل الأسنان، وهشاشة العظام، وفقر الدم، ومرض السكري. كيف تستغل فوائد قشر الرمان ؟ يتم تحضير قشر الرمان للاستفادة منه كالآتي: اختيار ثمرة الرمان الصحية السليمة. قطع القشرة الخارجية للرمان طوليًا بلطف ثم نزعها باستخدام اليدين أو باستخدام سكين التقشير. تقطع قشور الرمان إلى قطع صغيرة. توضع قشور الرمان في منطقة مشمسة حتى تجف وتفقد كل الرطوبة. عندما تجف القشور تمامًا، يتم طحنها وتخزينها للاستخدام. ماهي فوائد قشر الرمان؟ يُستخدم قشر الرمان كعلاج منزلي في الحالات التالية: فوائد قشر الرمان للاضطرابات الهضمية تُستخدم قشور الرمان في عمل مشروب ساخن، للمساعدة في حالات الإسهال، والدوسنتاريا، والتهاب القولون، والبواسير، ووجود دم أو مخاط في البراز. قشور الرمان تحتوي على (العفص) tannins، وهي مادة قابضة قوية جدًا تساعد في الحد من التهاب الأمعاء، وتورم البواسير، وتقوي بطانة الأمعاء وتُوقف النزيف والإسهال. يمكن أيضًا عمل عجينة من قشر الرمان و تطبيقها خارجيًا على موضع ألم البواسير. الدمامل والبثور وحب الشباب يمكن خلط قشر الرمان المجفف والمطحون مع ماء الورد أو عصير الليمون، ووضعه على شكل كمادة على الوجه للمساعدة في تهدئة البثور، والدمامل، وحب الشباب، ولإزالة الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء. رائحة الفم الكريهة، والتهاب اللثة، وتقرحات الفم تناول ملعقة من مسحوق قشر الرمان مع الماء، أو الغرغرة بمغلي من قشور الرمان مرتين يوميًا يمنع رائحة الفم الكريهة. تدليك اللثة بمسحوق قشر الرمان يساعد في تهدئة تورم أو التهاب ونزيف اللثة. مسحوق قشر الرمان المخلوط مع كميات صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج يمكن أن يُستخدم بمثابة مسواك لمنع تسوس الأسنان. التهاب الحلق، وفقدان الصوت، وبحة الصوت يمكن استخدام مغلي قشر الرمان كغرغرة في حالة التهاب الحلق والتهاب اللوزتين. تضييق المهبل لا توجد دراسات حتى الآن تثبت مدى فاعلية أو سلامة استخدام قشور الرمان لتضييق المهبل، ولكن هي معلومات من الطب الشعبي المتداولة. قشرة هذه الفاكهة اللذيذة علاج فعال للإسهال والتهاب القولون وتورم البواسير ؟ .