شكرا لبحثكم عن خبر دون استخدام مواد كيميائية.، طرق طبيعيه للتخلص من الفئران في المنزل.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تواجد الفئران في المنزل أمر مزعج جدا ومؤذي لأفراد الأسرة، لأن الفئران تأتي من الشوارع بكمية كبيرة جدا من الميكروبات والجراثيم التي تسبب إصابة أفراد الأسرة بالعديد من الأمراض مثل: حكة الجلد وضيق في التنفس بالإضافة إلى الإصابة بالتسمم والنزلات المعوية، لذلك يجب التخلص منها فورا بمجرد دخولها للمنزل، لكن في البداية يجب معرفة الأسباب التي تؤدي إلى دخول الفئران للمنزل ليتم تجنبها وهي:

وجود فتحات وثقوب ولو صغيرة في جدران المنزل أو أبوابه يعتبر سبب من أهم الأسباب التي تساعد الفئران على الدخول للمنزل بسهولة.

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وجود نفايات وأوساخ بكميات كبيرة حول المنزل يسبب تجمع الفئران بالقرب من المنزل وفي أي لحظة يمكن أن تدخل إلى المنزل، لذلك يجب الحرص على تنظيف المنطقة المحيطة بالمنزل باستمرار، وتخليصها من القمامة.

وجود مشاكل في شبكة الصرف الصحي يسبب تواجد الفئران في المنزل وذلك لأن هذه المشاكل تسبب تسرب المياه وبالتالي يكون في المنزل بيئة رطبة، وتعتبر هذه البيئة مناسبة لحياة الفئران.

طرق بسيطة لطرد الفئران من المنزل

أبسط طرق التخلص من الفئران سواء طردها أو قتلها هو إحضار قطة للمنزل وتربيتها لفترة، حيث تخاف الفئران من القطط جدا وتهرب من المنزل خوفا من قتلها.

يمكن الاعتماد على ورق الغار لقتل أي فأر يتواجد ي المنزل، وذلك لأن ورق الغار يعتبر مادة سامة للفئران، فبمجرد وضعه في أماكن تواجد الفئران، تنجذب له الفئران بسب رائحته القوية وبمجرد أن تتناوله تموت في الحال.

زيت النعناع من المواد القوية جدا لطرد الفئران، وذلك لانها تؤثر على جهازه التنفسي وتسبب له الاختناق، لذلك يمكن غمس بعضا من كرات القطن في زيت النعناع ثم يتم عصر هذه الكرات لتخليصها من أي زيت زائد، ثم يتم توزيعها في أرجاء المنزل المختلفة، ويتم تغييرها كل يومين حتى نتخلص من الفئران بشكل نهائي.

يمكن رش الفلفل الأسود في أرجاء المنزل بشكل يومي حتى تختفي الفئران من المنزل بشكل نهائي، وذلك لأن الفلفل الأسود من المواد الخانقة للفئران بسبب رائحته القوية، يمكن رش بودرة الأطفال بدلا من الفلفل الأسود لأن لها نفس تأثير الفلفل الأسود.