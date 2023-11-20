مشروب طبيعي يضبط السكر ويحميك من الالتهابات والضغط والجلطات ويمنع نمو خلايا السرطإن

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يزيد بن سلمان - الرياض - اقراء ايضاً : �وب طبيعي يضبط السكر ويحميك من الالتهابات والضغط والجلطات ويمنع نمو خلايا السرطإن أكد باجث في جامعة هارفارد الأمريكية أن مشروب الليمون والزنجبيل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات والأمراض المزمنة. ولفت إلى أن هارفارد أطلقت على النعناع مصطلح “علاج قديم”، وأن له دور في الحماية من الإصابة ببعض أنواع السرطان. وتابع، ذكرت هارفارد أيضا أن الزنجبيل والكركم يقلل من التوتر. وأضاف، الزنجبيل يحمي من الالتهابات التي تعد أساس الإصابة بأمراض مثل السكر والضغط والجلطات. واختتم قائلا:” لا توقف علاجك إلا بأمر الطبيب وإنما أجعل غذائك صحي.. نصيحتي لازم يوميا أو كل يومين شاي أخضر.. ليمون.. نعناع.. قرفة.. لازم تقوى مناعتك”. . �وب طبيعي يضبط السكر ويحميك من الالتهابات والضغط والجلطات ويمنع نمو خلايا السرطإن أكد باجث في جامعة هارفارد الأمريكية أن مشروب الليمون والزنجبيل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات والأمراض المزمنة. ولفت إلى أن هارفارد أطلقت على النعناع مصطلح “علاج قديم”، وأن له دور في الحماية من الإصابة ببعض أنواع السرطان. وتابع، ذكرت هارفارد أيضا أن الزنجبيل والكركم يقلل من التوتر. وأضاف، الزنجبيل يحمي من الالتهابات التي تعد أساس الإصابة بأمراض مثل السكر والضغط والجلطات. واختتم قائلا:” لا توقف علاجك إلا بأمر الطبيب وإنما أجعل غذائك صحي.. نصيحتي لازم يوميا أو كل يومين شاي أخضر.. ليمون.. نعناع.. قرفة.. لازم تقوى مناعتك”. .

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